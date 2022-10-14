Cumhurbaşkanlığı: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlaması ile ilgili süreci yakından takip etmektedir'

Cumhurbaşkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir” denildi.

Musa Erdoğan

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