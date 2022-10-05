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Cumhurbaşkanlığı DDO ve YÖK'ten siber hamle: Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları geliyor

Cumhurbaşkanlığı DDO ve YÖK'ten siber hamle: Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları geliyor
Cumhurbaşkanlığı DDO ve YÖK'ten siber hamle: Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (DDO) ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları açılmasına ilişkin bir protokol imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı DDO ve YÖK’ten siber hamle: Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları geliyor - Tıkla İzle

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının açılmasına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından imzalandı. Yüksek Öğretim Kurulu Merkez Binası'nda gerçekleştirilen imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç katıldı. Protokolle siber güvenlik alanında eğitim veren meslek yüksekokulları açılacak ve mevcut siber güvenlik öğrenim programları genişletilecek. Ayrıca siber güvenlik ihtisas üniversitelerinin de belirleneceği protokolle Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezleri'nin etkinliği arttırılacak.

Doğukan Gürel - İbrahim Çakmak



 

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