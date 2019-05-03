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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçiliği'ne tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD Büyükelçiliği'ne tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma, “ABD’nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz” karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan “Türkiye'yi ifade özgürlüğüne, adil yargılanma güvencesine ve yargı bağımsızlığına saygı göstermeye, bunları teminat altına almaya çağırmayı sürdüreceğiz” açıklamasına sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi.

Altun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD'nin basın özgürlüğünün arkasına saklanmayı bırakması konusunda ısrarımızı sürdüreceğiz.

Washington, diğer ülkeleri suçlamak yerine aşırı yoksulluk ve ırk ayrımcılığı gibi uzun zamandır devam eden sorunlarına odaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

İlker Turak


 

 

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