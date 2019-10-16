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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Pence görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Pence görüşmesi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Pence görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'i yarın kabul etmesi bekleniyor" dedi.

Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara'da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır.

 

 

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