Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Pence görüşmesi açıklaması

Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara'da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara'da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 16, 2019