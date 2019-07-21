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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ‘Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ‘Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ‘Kıbrıs Barış Harekatı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü kutlu olsun. Milli davamız uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Altun, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıldönümü kutlu olsun. Milli davamız uğrana can veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarının korunması, adada adil ve kalıcı çözüm sağlanması ve bölgede barışın hakim olması için uluslararası hukuk çerçevesinde tüm hak ve imkanlarını kullanmaya devam edecektir” dedi.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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