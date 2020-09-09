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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesine dair 24/11/1934 tarih ve 2/1589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Danıştay 10. Dairesi tarafından iptali kararına karşı “Cumhurbaşkanlığı’nın temyize başvurduğu” yönündeki haberlere ilişkin açıklama yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ayasofya Camii'nin statüsü ile ilgili olarak Danıştay 10. Dairesince verilen iptal kararının Cumhurbaşkanlığı tarafından temyiz edildiği” yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira, mezkûr Dairece, 02/07/2020 tarihinde verilen iptal kararını temyiz etme hakkı sadece Cumhurbaşkanlığına ait olup, söz konusu Karara karşı Cumhurbaşkanlığınca temyiz yoluna müracaat edilmemiştir. Dolayısıyla Karar kesinleşmiştir. Bunun dışındaki kişi ya da kurumların davada temyiz hakkı da bulunmamaktadır.”

Utku Şimşek
 

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