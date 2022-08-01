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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

Toplantının gündeminde iki önemli başlığın ele alınması bekleniyor.

81 ilde yapılacak sosyal konut projesinin ayrıntılarının toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kabine'nin gündemindeki diğer başlık ise dar gelirli vatandaşların haciz sorunu. Toplantıda bu konu hakkındaki çalışmaya da son şeklinin verilmesi bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonla mücadele kapsamında önümüzdeki dönem atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak.

Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılacak. 

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