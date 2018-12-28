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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.
Bu kadroya atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak. 

Caner Ünver

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