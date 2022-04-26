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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı, Büyükelçiler törende maske takmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 yıl sonra ilk yaşandı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen güven mektubu takdim töreninde büyükelçiler ve heyetleri maske takmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası alınan kararları açıklamıştı. Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Erdoğan, açıklama sonrası Büyükelçilerin güven mektubu takdim törenine katıldı. Törende büyükelçiler ve heyetlerinin maske takmaması dikkat çekti.
Tören, 2 yıl aradan sonra maskesiz gerçekleşen ilk güven mektubu takdim töreni oldu.

Hülya Keklik - Nurullah Geylani

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