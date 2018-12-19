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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu !

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu !
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunun bu yılki vefa ödülü ise Mehmet Akif Ersoy'a verildi.

Ödüle layık görülen isimler törende birer konuşma gerçekleştirdi. Ödül töreninde müzik alanında ödüle layık görülen Erol Sayan, konuşmasının ardından 1960'ta bestelediği Enis Behiç Koryürek'in “Hatıra” isimli eserini seslendirdi. Sayan'a Murat Bardakçı tamburuyla eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve salondakiler de şarkıya eşlik etti.

Mehmet Akif Ersoy'un ödülünü ise torunu Selma Argon aldı. Ödüllerin verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı

Erdoğan, sanatçılarla beraber fotoğraf çektirdi.

Pelin Üzek Kılıç - Derya Yetim - Ömer Çetin

 

 

 

 

 

 

 

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