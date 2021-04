Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: 'AKINCI TİHA'mızın bu yıl envantere girmesini bekliyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen, “Türk Savunma Sanayii ve Savunma Yöntemine Dair Yenilikler” konulu panele çevrimiçi olarak katıldı. Demir burada yaptığı konuşmada, kendine güvenen gençlikle, sağlam basarak, sağlam adımlar atarak, donanım oluşturarak, geleceğe yönelik fikrini, organize olma yeteneğini ortaya koymuş bir gençlikle, bugün gelinen noktanın çok daha ilerisine ulaşacaklarını kaydederek, “Sanayi bir ekosistemdir. Türkiye'de çeşitli alanlarda yabancı bağımlılık devam eden konularımız var. Örneğin; sağlık, enerji, ulaşım, iletişim, tarım, hatta buna sosyal güvenlik sistemini ve insan kaynakları yönetimini de katabilirsiniz, bunlar gibi bir dizi konuda artık yerli üretimlerimizin gündeme gelmesi gerekiyor ki, mesele Türkiye'nin çok iyi olduğunu düşündüğümüz inşaat alanında bile yerli ürün konusunda daha çok almamız gereken mesafe olduğunu biliyoruz” dedi.

Milli teknoloji denildiğinde, özellikle buluşçuluk anlamında, yenilikçi yaklaşımlar anlamında, dünyaya sözü olan bir Türkiye olması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Dünyada sözü geçen Türkiye dediğimizde de aklımıza güçlü olmak geliyor. Eğer Türkiye olması gerektiği gibi bir küresel güç vizyonuyla hareket ediyorsa, edecekse, burada ana parametre tabi ki, ‘hazır ol cenge ister isen sulhu salah.' Arkasında kuvvet olduğunu bilen her yönetici, her politikacı, her devlet adamı masada çok daha güçlü olur, çok daha güçlü oturur ve milli çıkarlar o denli güçlü savunur, masadan o denli net sonuçlar alınır” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde savunma sanayi alanında çok önemli gelişmeler olduğuna vurgu yapan Demir, “Malum artık Türkiye'nin, dünyada kavram değiştirici, oyun değiştirici bir unsur olarak sahaya sürdüğü SİHA'larımız giderek kabiliyetlerini artırıyorlar. Bu kabiliyetler kapsamında da, AKINCI TİHA'mıza yeni bir kabiliyet daha eklendi. AKINCI TİHA'mızın bu yıl envantere girmesini bekliyoruz. Envantere giren bir ürün bir SİHA, TİHA, sadece uçan bir platform değil, onun üzerine koyduğumuz ürünler, onun oluşturacağı kabiliyetler ve onun harekat, savaş alanında oluşturacağı etki, taşıdığı yük ve kabiliyetleriyle ilgili” ifadelerini kullandı. Demir, programa çevrimiçi olarak katılan gençlere tavsiyelerde bulunduktan sonra konuşmasını sonlandırdı.

Mevlüt Hasgül