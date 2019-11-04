Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Suriye halkının iradesini sandığa yansıtması büyük önem arz ediyor."

"Terörün ortadan kaldırılması için küresel işbirliği içinde olmalıyız."

“İdlib'de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Tel Abyad'da, Resulayn'da teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ ile mücadelede zaaf olarak takdim etmeleri lafügüzaftan ibarettir”

" (ABD ziyareti) Bu ziyaret Sayın Trump'ın daveti üzerine planlandı. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz devam ediyor''