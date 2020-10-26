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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’ Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede Karabağ meselesine diplomatik yollarla çözüm arayışlarının önemli olduğuna vurgu yapılırken, Ermenistan tarafının ateşkes ihlallerinin ve sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğu yinelendi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiği de vurgulandı.

Suriye'de İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim ve destekçilerinin son dönemde artan saldırılarının endişe kaynağı oluşturduğuna dikkat çekilen görüşmede, muhtemel yeni krizlerin ortaya çıkmaması için 5 Mart Mutabakatı'nın korunması ve anayasa çalışmaları ile siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Musa Erdoğan
 

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