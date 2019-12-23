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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görülmeye ilişkin basın açıklaması:

''Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra, Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş ve ülkemizin bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması konusundaki çalışmalarının devam edeceği ifade edilmiştir.

Görüşmede ayrıca, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alınmış ve ülkemizin bu konudaki ilkeli tutumu vurgulanmıştır.''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

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