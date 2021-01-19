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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kalın ve O'Brien iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye-ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı.

Musa Erdoğan
 

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