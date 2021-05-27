Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Darbeci zihniyet' ülkemiz ve demokrasimiz için tehdittir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve milli iradenin idam sehpasına gönderildiği 27 Mayıs 1960 darbesi tarihimizin en karanlık günlerinden biri olarak hatırlanmaktadır. Gücünü sadece silahlardan alan darbecilerin fırsat bulduklarında ülkemizi nasıl bir adaletsizlik, vicdansızlık ve istikrarsızlık girdabına sokabileceklerini 27 Mayıs'ta milletimiz tecrübe etmiştir” ifadelerini kullandı.

Milletin seçtiği hükümet yetkililerini haksız ve hukuksuz bir şekilde yargılayan ve zalimce idam eden cuntacıların bu kötülüğünün hiçbir zaman unutulmayacağını kaydeden Kalın, “Milletimizin hür iradesini silah zoruyla teslim almaya teşebbüs edenler vicdanlarda her daim mahkûm olacaktır” dedi.

27 Mayıs'taki darbeci zihniyetin 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi ve en son 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yeniden hortladığının altını çizen Kalın, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak 15 Temmuz'da asil milletimiz darbeye direnirken canı pahasına da olsa darbeci zihniyete bir daha asla müsaade etmeyeceğinin mesajını vermiştir. Gayrimeşru yöntemlerle iktidarı ele geçirmeye çalışan darbeler kadar bunu arzulayan, onaylayan ve destekleyen ‘darbeci zihniyet' de ülkemiz ve demokrasimiz için tehdittir.

Darbecilere fırsat veren ve ülkemizin geleceğini karartmaya niyetli tüm demokrasi düşmanlarına karşı el birliği ile mücadele edeceğiz. Bu vesileyle 27 Mayıs darbesinde haksızca ve insafsızca şehit edilen Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle anıyorum. Ülkemizde demokrasi kültürünün ve özgürlüklerin hâkim olması için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Derya Yetim