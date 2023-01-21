Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının açık bir nefret ve insanlık suçu olduğunu belirterek, "Bunu şiddetle lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen bu eyleme izin verilmesi, nefret suçlarının ve İslam düşmanlığının teşvik edilmesidir. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil modern barbarlıktır" ifadelerine yer verdi.

Hülya Keklik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.