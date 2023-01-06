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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek. Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek" ifadelerini kullandı.

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