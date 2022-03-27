İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya'nın öyle ya da böyle dinlenmesi gerekiyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya'nın öyle ya da böyle dinlenmesi gerekiyor'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Rusya'nın öyle ya da böyle dinlenmesi gerekiyor'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’nda Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa günün sonunda onlarla kim konuşacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için kesinlikle Rusya ile konuşması gerektiğini belirten Kalın, “Herkes Rusya ile köprüleri yakarsa günün sonunda onlarla kim konuşacak” dedi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kendisini savunması için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu da söyleyen Kalın, “Ukraynalıların her anlamda kendilerini savunmaları için desteğe ihtiyacı var. Fakat Rusya'nın da öyle ya da böyle dinlenmesi gerekiyor" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.