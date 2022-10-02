Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeler değerlendirildi. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi. Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye'nin reddettiği belirtildi. Zor koşullara rağmen Türkiye'nin tarafları bir araya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi.



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