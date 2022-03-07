Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde girişimlerin sürdürüleceğini de kaydetti.

Hülya Keklik



