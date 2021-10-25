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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin teyit edilmiş olması memnuniyet vericidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesinin ilgili büyükelçilikler tarafından teyit ve temin edilmiş olması memnuniyet vericidir. Hiç kimse Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez. Diplomasi, bir milletin hakkını, hukukunu ve onurunu korumak için yapılır. Türkiye herkesle iyi ilişkiler geliştirme çabasındadır. Kimseyle kriz arayışında değildir. Karşılıklı çıkar ve saygı esasına binaen her alanda büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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