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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki göstererek, "Charlie Hebdo paçavrası bu kadar çıldırdığına göre doğru yoldayız. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne tepki gösterdi. Kalın, "Kötülük bazen böyledir. İyilere yol gösterir. Merak etme CH. Milletimiz sana da en güzel cevabı hem de daha gür bir sesle 28 Mayıs günü verecek" dedi.

Hülya Keklik

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