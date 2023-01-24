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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Hollanda'daki çirkin saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsveç’in ardından Hollanda’da mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah’ın nurunu söndüremezsiniz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'nın Lahey kentinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırıya tepki gösterdi. Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda."

Hülya Keklik

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