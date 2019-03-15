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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yeni Zelanda'da ki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yeni Zelanda'da ki saldırıya kınama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yeni Zelanda'da ki saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:"Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme du

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