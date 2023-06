Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığında devir teslim

Cevdet Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yerine atandı. Külliye'de gerçekleşen düzenlenen devir teslim töreni ile Cevdet Yılmaz görevine başladı.

Devir teslim töreninde konuşan Oktay, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirdiğini belirtti. "Hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık bir farkla milletimizin teveccühüne nail olduk" diyen Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz, sandıkta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güven duyduğunu gösterdi ve tercihini, kararını istikrardan yana kullandı. Bu vesileyle, Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarına duyduğu güven dolayısıyla aziz milletimize huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Artık, önümüzde yeni bir süreç var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden bu yana şerefle yürüttüğüm Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini bugün itibariyle değerli dostum Cevdet Yılmaz Bey'e devrediyorum. Geride bıraktığımız 5 yıl içinde, hem ülkemizi, hem de dünyamızı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşadık. Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir beş yıl. Bu küresel sorunların üstüne 'asrın felaketi' olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık. Ayasofya'nın ibadete açılmasından savunma sanayii, enerji yatırımlarına, sağlıktan Türkiye'nin otomobili Togg'a milletimize dev eserlerin kazandırıldığı; böylesine tarihi bir dönemde mega projelerin parçası olmamıza fırsat veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güvenleri için şükranlarımı arz ediyorum. Bakanlıklar ve kurumlar arası genel koordinasyon niteliğindeki çalışmaları ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından verilen farklı konulardaki spesifik çalışmaları büyük bir gayret ve sorumlulukla yerine getirdik.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevimiz boyunca bir taraftan Cumhurbaşkanımızın yükünü almak bir taraftan da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kurumsal yapısını en iyi şekilde oluşturmak için gayret gösterdik. Bu beş yıllık kesintisiz icraat döneminde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde daima daha iyiyi hedefledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarını, etkili bir şekilde değerlendirdik. Dünya lideri olan Cumhurbaşkanımızın yoğun yurt dışı programlarında anayasal olarak verilen vekâlet görevini 159 gün boyunca ifa etmenin onur ve gururunu yaşadık. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettik. Kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-Devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eşgüdümünde ilerlemesini sağladık. Yürütmenin ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hazırlanıp olgunlaştırılmasını sağlayarak yürütme erki ile yasama erki olan TBMM arasında iş birliğini güçlendirdik. Böylece kanun taslaklarının oluşma sürecinde kuvvetler arası ortak aklın oluşmasına katkı verdik."

"5 yıldır; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçesi süreçlerini, TBMM'de Cumhurbaşkanımız adına yürüttük; bütçe sürecinde bakanlıklar, kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlayarak Yüce Mecliste bütçe sunumunu gerçekleştirdik" diye Oktay, "Yurt içinde ve yurt dışında tüm çalışmalarımızı ülkemizin vizyon ve âli hedef ve menfaatleri doğrultusunda hayata geçirdik. Stratejik önem atfettiğimiz Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altlığını oluşturacak şekilde dönüştürdük ve sonuç odaklı hale getirdik. Bu kapsamda; Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 8 ülke ile yıllık Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarını eylem planları ile yakından takip ettik. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğümüz eliyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İktisadi ve Mali iş birliğimizi, oluşturduğumuz stratejik yol haritası çerçevesinde geniş kapsamlı toplumsal boyuta da yayarak güçlendirdik. Görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bütçe görüşmeleri esnasında özellikle nezaketi ve üst düzey sorumluluk bilinciyle bizlere destek olmuş; profesyonelliğini ve samimiyetini her zaman çalışmalarına yansıtmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Makamının ilk dönem uygulama pratiğinin oluşturduğu tecrübelerle birlikte bundan sonra çok daha iyi işler yapılacağına inancım tamdır. Biz de gazi meclisimizde Ankara Milletvekili sıfatıyla aziz milletimize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Adı ne olursa olsun görevler, makamlar geçici; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimiz için yapılanlar kalıcıdır. Baki kalan hoş bir seda; yaptığımız hizmetler, kurduğumuz gönül birliktelikleri ve aldığımız hayır duaları olacaktır. Türkiye Yüzyılı'na ilerlediğimiz bu süreçte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yol arkadaşlığı yapmış olmanın onuruyla, zat-ı devletlerine şükranlarımı arz ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarımıza, gönülden destekleriyle her zaman yanımda olan aileme, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde fedakârca çalışan tüm ekip arkadaşlarıma, İdari İşler Başkanı ve Hasan Doğan başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı teşkilatı çalışanlarının tamamına; çalışmalarımızı topluma aksettiren basın mensuplarına yürekten teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yedi gün yirmi dört saat aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstlenmekte olduğu sorumluluğun ağır olduğunu ifade eden Yılmaz, “Tüm kesimlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinin şahsına tevdi eden cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde ülkemize hizmet eden tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan kıymetli dostum, sayın Faruk Oktay'a emekleri ve burada oluşturduğu müsteşarlar için yürekten teşekkür ediyorum. Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemiyle yola devam ettirmiştir. Bu dönemde önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu görevini ifa ettiğim süreçte bütçe görüşmeleri vesilesiyle sayın Faruk Oktay'la teşrikimesaimiz olmuştur. Ama bundan ibaret geçmişte AFAD başkanlığı yaptığı dönemde yine başbakanlık müsteşarını yaptığı dönemlerde de birlikte çalışma imkanımız olmuştu. Uzun yıllara dayanan bir hoşluğumuz, bir mesai arkadaşlığımız. Sayın Oktay çalışma disiplini, üretkenliği hepimiz tarafından bilinen bir kişilik. Şimdi de seçilmiş bir milletvekilimiz olarak yeni bir görev üstleniyor. Ben kendisine bu görevimde de başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum.

Bütçe görüşmelerinde muhalefet haksız bir şekilde hep atanmış seçilmiş tartışmaları yapardı o tartışmalarda bir son noktayı koymuş olacak Cumhurbaşkanımız. Milletimiz seçimlerde hem meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur. Güven ve istikrar demiştir. Bu büyük destek hem yasamada hem yürütmede verilen büyük destek tabii ki bizim de sorumluluğumuzu, gücümüzü, dardan artırmaktadır. Aziz milletimize şükranlarımızı yüksek katılım ve demokratik olgunluk içinde seçimlere katkı sunan her bir kurulumuza, her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. Doksanlı yılları bir geriye gidip hatırlattığımızda seçimlerden hükümet tartışmaları, hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin beklentiler, yorumlar belirsizlikler yaşanırdı. Şimdi bakın bu seçim yeni yönetim sistemiyle. Hemen seçimden sonra kesinleşir, kesinleşmez sonuçlar meclisimize yemin edildi. Cumhurbaşkanımız yemin etti. Hemen akşamında da hükümet oluştu. İşte bunun kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Siyasi istikrarla, ekonomik istikrarın ve halkın refahına dönük çalışmaların, ilişkisini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan hiçbir belirsizlik oluşmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması aynı zamanda bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşımızın beklentilerini karşılayacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

2023'te yaşanan bu tarihi seçimlerde demokrasinin kazandığını ifade eden Yılmaz, “Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle tüm Türkiye kazanmıştır. İşçisinden emeklisine, gencinden, yaşlısına, toplumun her kesimi 85 milyon insanımız kazanmıştır. Dünyadan ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorunluluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın tecrübeli, dirayetli, samimi liderliğinde ehli kadrolarla ile bu zorlukların üstesinden gelmeye ve önümüze çıkan yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız. 21. yüzyılın yükselen ülkeleri arasında yerimizi alacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep birlikte bir şahlanma dönemi haline getireceğiz. Enerjiden eğitime, ulaşımdan sağlığa, tarımdan savunma sanayine her alanda bugüne kadar oluşturduğumuz altyapımız üzerine yeni projeler, yeni fikirler koyarak ilerleyeceğiz. Kabinedeki diğer değerli arkadaşlarımızı eşgüdüm içerisinde çalışarak vatandaşlarımızın bizden beklentilerini, hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Temel düsturlarımızdan olan istişareyle hareket edeceğiz. Her yaptığımız işte ilgili tüm taraflarla danışmaya, konuşmaya özel bir önem vereceğiz. Yönetirken elbette temel ülkemiz adalet olacaktır. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilincinde hareket edeceğiz. Kalkınmakta olan ve yüksek gelirli ülkeler ligini hedefleyen bir ülke olarak seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi, çığır açan teknolojilerin kesintisi stratejik ticari bağlarımızın güçlendirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz diyen Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yine Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği yatırım, istihdam, üretim ve ihracat üzerine yolumuzla devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektif ile çalışacağız. Sürdürülebilir yüksek, kapsayıcı insan odaklı bir kalkınma ve büyüme anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye, özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük onları rahatlatmaya dönüş politikalarımızda yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz."

Önceliğin depremde etkilenen illerin inşa ve ihyası olacak diyen Yılmaz, “Bu vesilesiyle deprem bölgesinde bize oy vermiş olsun vermemiş olmasın tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zor şartlar altında yüksek bir katılımla demokratik vazifelerini yerine getirdiler. Deprem çalışmalarını yakından takip edecek, afetlere karşı ulusal risk kalkanı sağlamlaştırılmasına özen bir önem vereceğiz. Yine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı bünyesinde bulunan Kıbrıs koordinatörlüğümüz ile milli davamız olan KKTC'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceğiz. Azimle çalışacağız” dedi.

