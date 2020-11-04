Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda, Kurul üyeleri, eğitim ve kültür alanları ile bölgesel gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplantıda, ülkemizde maarif meselesinin aynı zamanda bir medeniyet meselesi olduğunu belirtmiş, kendi medeniyet tasavvurumuzun layıkıyla hayata geçmesi için ilim, sanat ve fikir insanlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca Türkiye'nin yakın coğrafyasının küresel güç savaşlarının da merkezi olduğuna işaret ederek, ülkemizin böyle bir ortamda ilkeli, adil, tavizsiz ve çözüm odaklı bir dış politikadan vazgeçmediğini dile getirmiştir.”

Fahrettin Altun'un yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısında, medeniyetin taşıyıcı sütununun eğitim olduğu vurgulanarak, eğitim ve kültür alanında arzu edilen gelişmeyi ortaya koymaya dönük adımların ele alındığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Toplantıda, Türkiye'nin bütün alanlarda ‘taklitçilik değil ilhamını gelenekten alan yenilikçilik' ile hedeflerine yürüyeceği üzerinde durulmuş, bu medeniyet yolculuğuna herkesin destek ve katkı sağlayabileceği bir zeminin oluşmasına yönelik görüşler dile getirilmiştir.

Toplantıda ayrıca Suriye meselesi, Libya krizi, Yemen savaşı, Dağlık Karabağ sorunu ve Doğu Türkistan'da yaşananların küresel güç mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceği kaydedilmiştir. Türkiye'nin hiçbir zulme sessiz kalmadığı; tüm soydaş ve kardeşlerinin hak ve hukukunu savunma noktasında neleri göze alabileceğini son dönemde Suriye'de, Libya'da, Kıbrıs'ta ve Dağlık Karabağ'da attığı adımlarla gösterdiği; Uygur Türklerinin sıkıntılarının giderilmesi için de çalıştığı belirtilen toplantıda, Türkiye'nin dış politika konularında soğukkanlı, basiretli ve samimi bir duruşla sorunları çözme çabalarına devam etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.”

Derya Yetim

