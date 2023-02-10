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Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 6 yaralıyı Ankara'ya nakletti

Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 6 yaralıyı Ankara'ya nakletti
Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 6 yaralıyı Ankara'ya nakletti

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "DAP” ile Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alınan 6 yaralı, Ankara'ya getirilerek tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 6 yaralıyı Ankara'ya nakletti - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "DAP", Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden yaralıların nakline yönelik uçuşlara devam ediyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen "DAP" isimli Cumhurbaşkanlığı uçağı ile arama kurtarma çalışmalarından kurtarılan 6 yaralı depremzede Kahramanmaraş'tan Ankara'ya sevk edildi. Yaralı depremzedeler ambulanslarla Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine tedavileri yapılmak üzere nakledildi.

Kemal Diri - Tolga Başer

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