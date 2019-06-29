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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmede Suriye’deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump Osaka'daki G20 Zirvesi'nde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldı.
İki lider tarafından daha önce belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilerek, atılacak adımlar değerlendirildi. Erdoğan, ülkemizin ulusal güvenliğinin gereklerini yerine getirme hususundaki kararlılığının altını çizerek, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaştı. 

Trump ise ülkemizin hava savunma sistemi alımı hususunda Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki girişimlerinin geçmiş ABD yönetimleri tarafından reddedildiğini hatırlatarak, konunun ikili ilişkilere zarar vermeyecek bir şekilde çözülmesini arzu ettiklerini vurguladı.  

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