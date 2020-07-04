Cumhuriyet tarihinin en büyük HES açılışı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını hizmete sokarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağlayacağı, 52 baraj ve 5 büyük HES'in işletmeye alınma töreni pazar günü gerçekleştirecek. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise Tokat HES'te hazır bulunacak. 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine, 2 lisanssız baraj ve HES ise 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.

Türkiye Gazetesi