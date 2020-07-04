İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhuriyet tarihinin en büyük HES açılışı

Cumhuriyet tarihinin en büyük HES açılışı
Cumhuriyet tarihinin en büyük HES açılışı

Millî Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde enerji ihtiyacını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etmek için bu alandaki yatırımlarını artıran Türkiye, yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük Hidroelektrik Santrallerini (HES) devreye alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını hizmete sokarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağlayacağı, 52 baraj ve 5 büyük HES'in işletmeye alınma töreni pazar günü gerçekleştirecek. Enerji Bakanı Fatih Dönmez ise Tokat HES'te hazır bulunacak. 50 lisanslı baraj ve HES bin 438 megavat üretim kapasitesine, 2 lisanssız baraj ve HES ise 1 megavat üretim kapasitesine sahip. İşletmeye alınacak 52 barajın toplam kurulu gücü ise bin 439 megavat olacak.

Türkiye Gazetesi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.