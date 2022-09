Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi tanıtım töreninde konuştu.

Geçtiğimiz 20 yılda, Türkiye'yi konut üretiminde asırlık hizmetlerle, eserlerle, projelerle buluşturduklarını kaydeden Erdoğan, "TOKİ vasıtasıyla, hiçbir ülkenin hayal dahi edemeyeceği bir atılımla, yüzde 90'ı sosyal konut olmak üzere, tam 1 milyon 170 bin konut inşa ettik. Ülkemize, çağın tüm ihtiyaçlarıyla donatılmış dev hastaneler, on binlerce iş yeri, binlerce kamu binası, Avrupa standartlarının da fevkinde stadyumlar, her kesimden insanımız için yüzlerce sosyal ve kültürel tesis kazandırdık. Şehri şehir yapan en önemli unsurlar olan doğal, tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya özel önem verdik. Bizi mazimizle buluşturan, yüksek mimari değer taşıyan evlerimizi, dükkânlarımızı, meydanlarımızı en emin şekilde geleceğe taşıyacak adımları attık" dedi.

45 ilde halen devam eden çalışmalarla, 80 tarihi meydanın kültürel değerlerine uygun olarak yeniden ülkeye kazandırıldığını belirten Erdoğan, "Konya'da, Yeni Mevlâna Meydanı'mızla, tarihi yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Edirne'de, Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii ve çevresini, tıpkı eski günlerinde olduğu, yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bursa'da, Ulu Camii'yi de içine alan Tarihi Çarşıyı ve Hanlar Bölgesini ihya ediyoruz. Selçuklu şehri Bitlis'imizde, köprülerimizi, hanlarımızı, medreselerimizi, meydanımızı, içerisine bir de millet bahçesi koyarak düzenliyoruz. Başkentimizin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesini; havuzu, parkları, yeşil alanları, anıt ağaçları ve tarihi binalarıyla, özgün ve yemyeşil bir yaşam alanı olarak şehrimize kazandırıyoruz. Aynı şekilde Ankara Hergelen Meydanı, Erzurum Tarihi Meydanı, Yozgat Çapanoğlu Camii, Kastamonu Nasrullah Camii Çevresi ile Zonguldak, Muş, Kütahya, Isparta, Bingöl, Afyon ve Kayseri'de yenileme projelerimizi,“Tarihe vefa, geçmişe saygı” anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında, Kızılcahamam Çarşısı'ndan Konya Alaaddin Caddesi'ne, Antakya Kurtuluş Caddesinden Trabzon Çaykara Tarihi Binalarına ve Beypazarı Sanatçılar Caddesine kadar yüzlerce sokakta güzelleştirme, cephe yenileme çalışması yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

Milyonlarca fidanla desteklenen yeşil alanlarıyla, gençlerin yoğun olarak kullandığı Millet kıraathaneleriyle 455 millet bahçesini de hızla inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, "Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen millet bahçelerimiz, Türkiye'nin “Yeşile Saygılı Şehircilik Vizyonu”nun örnekleri olarak uluslararası şehircilik ödüllerine layık görülmüştür. Tüm bu çalışmalarla TOKİ, sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girmiştir. Tabii bunlarla yetinmedik, 2012 yılında toplamda 6,5 milyon yapıyı içeren tarihimizin en büyük kentsel dönüşümünü başlattık. Elbette tüm bu büyük dönüşümün sahibi de, muhatabı da, yararlanıcısı da milletimizdir. Bugün de, sizlerin huzurunda, sosyal konut odaklı şehircilik atılımlarımıza yeni bir halka daha eklemenin mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.

2019 yılında, önce 50 bin adetlik, ardından 100 binlik adetlik iki sosyal konut projesi başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, ”Hep söylediğimiz gibi, bizim muharrik kuvvetimiz millettir. Bu projelere 81 ilimizin her köşesinden 2 milyonu aşkın vatandaşımızın başvurması, bizi daha büyük adımlara yöneltmiştir. Hem yapılacak konut sayısını artırmaya, hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. İşte bu tanıtım töreniyle, ülkemizin her yerinde yüzbinlerce yeni sosyal konutun, konut arsasının ve iş yerinin inşa sürecini başlatıyoruz. Başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini de yılbaşında atıyoruz. Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip, hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla, depreme dayanaklı şekilde inşa edeceğimiz bu projeler, zemin artı 4 veya zemin artı 5 kat yüksekliğinde olacaktır. Projelerimizi, mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hâkim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.

"Hedefimiz 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır"

Bu kampanyanın, sayısı ve kalitesi bakımından, dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmekte olduğunun altını çizen Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz. Hedefimiz, 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte; 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa,50 bin iş yeri yaparak, milletimizin istifadesine sunmaktır. Böylece, 2003 başından itibaren ürettiğimiz sosyal konut sayısını 2 milyona, diğer projelerle birlikte, bunların içerisinde oturan vatandaş sayımızı da 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin ismini de 'ilk evim' ve 'ilk iş yerim' olarak belirlendiğini ifade eden Erdoğan, ”Bu projenin büyüklüğünü anlatmak için şöyle bir örnek vermekte fayda görüyorum. Tanıtımını yaptığımız 500 bin konut hedefi sayısı, iş yerleri ile birlikte düşünüldüğünde, hane sayısı bakımından; İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bingöl, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane ve Hakkâri'nin toplamına denktir" dedi.

Bu büyüklükteki bir projenin, yaklaşık 900 milyar liralık yatırım değeri demek olduğunu kaydeden Erdoğan, "Çarpan etkisiyle, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe yol açacak bir projeyi bugün sizlerle paylaşıyoruz. Böylesine devasa bir yatırım, ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır. Esasen Türkiye, Avrupa ve Amerika gibi yerlerle kıyaslandığında, konut sahipliği oranının en yüksek olduğu ülkelerin başında gelmektedir. Bu kampanya, özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle birlikte değerlendirildiğinde, ülkemizdeki konut sahipliği oranını daha da artıracaktır. “Dünyada mekân, ahirette iman” diyen bir millete yapılabilecek en büyük hizmetin bu olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Bu devasa sosyal konut projenin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konutu, 100 bin konut arsasını ve 10 bin iş yerini, 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, ”Konutu, arsası ve iş yeriyle toplam 360 bin bağımsız birimden oluşan projemizin bu ilk etabı dahi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en kapsamlı sosyal konut atılımıdır. İlk etap konutlarımızdan;50 binini İstanbul'da, 18 binini Ankara'da,12 bin 500'ünü İzmir'de,10 binini Gaziantep'te, 8 bin 650'sini Bursa'da, 7 bin 500'ünü Konya'da,4 bin 500'ünü Kayseri'de inşa edeceğiz. Diğer illerimizde de nüfuslarına göre değişen sayılarda konut inşası gerçekleştireceğiz” açıklamasında bulundu.

Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlere özel kontenjan

Konut projesinde çeşitli kesimlere pozitif ayrımcılık yaparak, kontenjanlar belirlendiğini anımsatan Erdoğan, proje detaylarına ilişkin “Buna göre; şehit yakınları ve gazilere, ilk etabın yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza, yine yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise, yüzde 20'ye denk düşen 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. Bu projemizde ilk defa gençlerimiz için de 18. 30 yaş arası özel bir kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini de, yarınlarımızın teminatı gençlerimize tahsis ettik” dedi.

240 ay vade

Konutların fiyatlarının maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yapılarak belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Konutlarımızın fiyatları da şu şekilde olacaktır. Vatandaşlarımız, toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 konutlarımıza, aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabileceklerdir. Aynı şekilde, toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle, 240 vadeyle yapılabilecektir. Bu kampanyamıza, İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz"

Erdoğan projeyi ticari kazanç elde etmek amacıyla kullananlara fırsat verilmeyeceğinin de altını çizdi. Erdoğan, ”Kamunun ciddi kaynak ayırarak, önemli fedakarlıklarda bulunarak yürüttüğü bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların, hem ödedikleri parayı, hem evlerini kaybedecekleri sıkı, etkin, güvenilir bir denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz, imkânı kısıtlı ailelerimizi, uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır"

Yine bu kampanyayla birlikte ilk defa, vatandaşlara, altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunduklarını açıklayan Erdoğan, ”Böylece, düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza, şehirlerin çeperlerinde, kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Arsayı alan vatandaşımız burada, belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecektir. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine, mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta, 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir” ifadelerini kullandı.

"İş yerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız"

İş yerleri ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşan Erdoğan, ”Hâlihazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış, toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında, 10 bin yeni iş yerini daha, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşa edeceğimiz iş yerlerinin, ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına hatırı sayılır bir katkı sağlayacağından şüphemiz yoktur. Onlarca farklı sektöre yayılan tamir ve imalat kollarında yoğunlaşan küçük işletmelere hitap eden sanayi tipi iş yerlerimiz, 100 bine yakın ek istihdam sağlayacaktır. Bu iş yerlerini, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Tüm bu yatırımların daha ilk çivileri çakılır çakılmaz, sanayi çarkları hızlanmaya, ekonomimiz güçlenmeye, 200 bin yeni istihdamla iş gücümüz kazanmaya başlayacaktır” dedi.

İlk Evim - İlk İş yerim Projesinin 81 ile ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan,” Dünyada sosyal konut, sosyal devlet, sosyal yardım uygulamalarının, ekonomik daralma nedeniyle geri plana atıldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle sosyal konut projeleri, inşaat malzemelerinin maliyetlerindeki aşırı artışlar sebebiyle tamamen durmuştur. Biz ise çağın her ihtiyacı gibi, konut arzında yaşanan daralmaya karşı da çözümü, yerli ve milli imkânlarla arıyor, buluyor, hayata geçiriyoruz. Esasen eskiden beri toplu konut projelerimiz, Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesini en ileri ve etkin düzeyde hayata geçirdiğimiz alanlardan biridir. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı makroekonomik büyümeye, ihracatta ve üretimde gösterdiği performansa bağlı ekonomik atılımının en somut örneklerinden biri de, işte bu konut kampanyasıdır” diye konuştu.

“Dünyada hiçbir ülkenin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bir projeyle, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapmakta kararlıyız" diyen Erdoğan, ”Konut üretimindeki hızımızdan ve iş kalitemizden yararlanmak isteyen, Avrupa'daki, Asya'daki, Afrika'daki tecrübemizden istifade etmek isteyen onlarca ülke vardır.Biz bu alandaki birikimimizi öncelikle vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Bu tablo, bir güç meselesi olmanın ötesinde, her şart altında millete hizmet için çalışma, üretme, mücadele etme anlayışının tabii bir sonucudur. Devlet milletine hizmet için çalıştıkça, millet de devletine daha sıkı sarılmakta, daha çok itimat etmektedir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu hakikatin en çarpıcı ifadesidir. Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle, milletle devleti geçmişte hiç olmadığı kadar bütünleştirdik, birleştirdik, güçlendirdik. Konut projelerimizi de bu anlayışla yürütüyoruz. Ailelerimizin, konutlarıyla, sosyal ve kültürel imkânlarıyla ne kadar iyi, ne kadar düzenli yerleşim yerlerinde yaşarlarsa, hem kendi bireyleri arasında, hem çevreleriyle o kadar sağlıklı ilişkiler içinde olacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz"

Kısa süre önce Esenyurt'ta konut teslim projesi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Esenyurt malum geçmişi itibari ile gecekonduların yaygın olduğu bir yer” dedi. Yaşanan doğal afetler sonrası vatandaşların taleplerine hızla cevap verildiğini söyleyen Erdoğan, ”Bugün açıkladığımız projenin tamamı, yani 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde, hamdolsun, 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin sevincini milletimizle birlikte yaşarken, ülkenin her kazancına, her sevincine, her güzelliğine itiraz edenler de boş durmuyor. Her projemiz gibi, 500 bin sosyal konutun da yapılamayacağını söylemelerini kaale bile almıyoruz. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, ”Bizi asıl şaşırtan, muhalefet cenahının gençlerimizin ev sahibi olmalarına karşı çıkmasıdır. Hiçbir konuda gençlerimize güvenmeyenler, bu hususta da aynı yaklaşımı göstermektedir. Ey muhalefet bizim göreve geldiğimizde gençlerimize verdiğiniz burs 45 liracıktı. Şimdi burslar 650, 850'ye çıktı. Asgari ücrete çıktı. Biz böyle yaklaşıyoruz gençlerimize. Biz hamdolsun gençlerimizi sokakta bırakmadık. Hamdolsun 850 bin gencimizi iskan edecek yurtlarımız var. Yurtlarımız henüz dolmuş değil. Yurtlarımızı dolduracak müracaat henüz yok. Buna rağmen yeni ilavelerle bu rakamı 1 milyonun üzerine çıkaracağız. Biz gençlerimize hep güvendik, hep inandık, hep destek verdik. Konut projemizde de onlara olan güvenimizi ve desteğimizi, kendilerine yüzde 20'lik bir kontenjan ayırarak gösterdik” dedi.

Erdoğan, ”Geçmişte nasıl yüzbinlerce gencimizin TOKİ projeleriyle ev sahibi olmalarını sağlamışsak, bugün de aynısını yapacağız. Kendilerinin ev sahibi olmalarından rahatsızlık duyanlara en güzel cevabı gençlerimizin vereceğine inanıyorum. Ülkemize kazandırdığımız her eser gibi, bu projeyi de milletimize olan vefa borcumuzu ödemenin bir vasıtası olarak kabul ediyoruz. Hele hele TEKNOFEST Gençliğini bizim her yönüyle desteklememiz gerekiyor” diye konuştu.

Projeyi hayata geçirecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi, yüklenici firmaları, buralarda görev yapacak işçileri, mühendisleri tebrik eden Erdoğan, ”Bu konutların hepsinin ayrı bir özelliği var. Çeyizciler için hayırlı olsun. Her konut 250 farklı çeyiz noktasında bir hareketlenme meydana getiriyor. Dolayısıyla ekonomiye de ayrı bir hareketlenme demektir bu” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ projelerinin her geçen gün büyümeye devam ettiğini belirterek,” Cumhurbaşkanım, liderliğinizdeki Türkiye'nin bu başarılarını hazmedemeyenler var. Türkiye'ye inancı olmayanlar var. Yavrularımızın yeni yuva sevincini sindiremeyenler, bu mutluluktan nasibini alamayanlar var. Onlar varsınlar bu güzellikleri anlamasınlar. Siz bu güzellikler çoğalsın diye 2003 yılında, TOKİ'yi baştan aşağı yeniden yapılandırdınız ve bizlere bir misyon yüklediniz. “Ev sahibi olmayan dar gelirli tek bir vatandaşımız kalmayacak” dediniz, biz de bu ahdi yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştık” dedi.

“Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceğiz”

2023 hedeflerine adım adım ilerlendiğini ifade eden Kurum,” Onlar 2007'de, bu cefakâr milletin tırnaklarıyla kurduğu AK Parti'mizi kapatmak için çalışırken; biz, 250 bininci yuvamızı milletimize armağan ediyorduk. Gezi İhanetine kalkışıp sokakları yağmaladıkları o günlerde, biz 450 bininci konutumuzun anahtarlarını, sevinç gözyaşlarıyla insanımıza sunuyorduk. Onlar şerde, biz hayırda yarışmaya devam ettik.2013'te yargı darbesinin arkasında saf tutarlarken; biz 650 bin yuva sayısına ulaştık. 15 Temmuz'da onlar, bu milletin bağımsızlığına kastetmiş darbecilerin önünden, tankların önünden kaçarken, biz bayrağını yere düşürmeyen bu millete tam 750 bininci yuvayı sunuyorduk. 2021'de milletin hayrına tek bir adımı olmayanlar yabancı büyükelçilerden sufle alırken biz, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Gazi Başkentimizde, 1 milyonuncu yuvamızı kardeşlerimize, on binlerle birlikte teslim ediyorduk Şimdi 2023 hedeflerimize yürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; mutlu aileler için yuva kurma yolundan dönmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ise “Özellikle son üç yılda, kurumsal kapasitemizi geliştirerek düzenlenen kampanyalar, kentsel dönüşüm projeleri ve afet sonrası konut inşatları ile üretimi kat kat artırdık. Bununla birlikte konutun niteliklerini ve kalitesini yükselterek, her bir projeyi şehirlerin tarihi dokusuna, kültürüne, bölgelerin iklimine ve coğrafi özelliklerine göre projelendirip yaşanabilir mekânlar oluşturduk. Böylece teslim ettiğimiz her bir konut, sıcacık bir yuvaya, güven dolu bir yaşama, mutlu bir geleceğe dönüştü. Biz Cumhurbaşkanımızın şahsında vücut bulan, böyle güçlü bir iradeyle TOKİ'yiz, diyoruz. Bize bu görevi tevdi ettiğinizde; yüksek katlı yapılaşmaya müsaade etmediniz. Bu talimatınızla yatay mimari ve mahalle kültürünü esas alan, şehirlerin mimari karakterine uygun yeni ve nitelikli projeler geliştirerek, zemin +5'i geçmeyen 239 bin konut ürettik. Bu anlayışla 129 bini sosyal konut olmak üzere kamu binaları, millet bahçeleri ve sanayi siteleri gibi yüzlerce sosyal donatının inşaatına devam ediyoruz” dedi.

Programa Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu, Ali İhsan Yavuz, Hayati Yazıcı, Ömer İleri, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve çok sayıda davetli katıldı.

Hülya Keklik

