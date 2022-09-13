Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi bugün açıklanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün saat 14.00'da açıklanması beklenen sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı. Türkiye genelinde yapılacak olan TOKİ konutları ile dar gelirli vatandaşların da ev sahibi olması amaçlanıyor. Proje ile Türkiye genelinde 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri yapılacak. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar da uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofisin konuta dönüşümü ve Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul firmalarıyla yeni bir kampanya başlatılması için geri sayım sürüyor.

PEKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak.

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek.TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, muhtemel depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.



