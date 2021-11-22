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Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu!

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu!

İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL’lik mal varlığına el konulmuştur".

İçişleri Bakanı Soylu'nun konuşmasından satır başları

“Türkiye'de madde bağlantılı ölümler 2020 yılında yüzde 5.5 olmuştur.”

" Bu yıl cezaevinde uyuşturucudan tutuklu sayısı 98 bindir"

“Şu ana kadar 2 milyon 758 bin 120 kadın KADES uygulamasını indirdi. Gelen ihbarların toplamı 242 bin 473'tür. Bunların 138 bini gerçek ihbarlar”

“Geçici koruma statüsünde kabul ettiğimiz insan bugün itibariyle 3 milyon 731 bin 28”

"2016 yılından bu güne kadar içeri girmeden doğu ve güney sınırlarında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı 2 milyon 406 bin 6"

 "Bugüne kadar sınırdaşı edilen kaçak göçmen sayısı 291 bin 825”

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