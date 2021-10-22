Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda sanıkların yargılanmasına devam edildi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyonu olarak nitelendirilen ‘Bataklık' operasyonunda 26'sı tutuklu 73 sanığın ‘uyuşturucu ticareti' ve ‘suçtan kaynaklı mal varlığı aklama' suçlarından yargılanmasına devam ediliyor. Örgüt elebaşı olarak gösterilen Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra sanıklardan 5'i örgüt yöneticiliği, 53'ü örgüt üyeliği ve 13'ü de örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası isteniyor. Örgüt yöneticileri Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de aynı suçlardan cezalandırılması isteniyor.

“Benim makamımı benden habersiz kullandılar”

Sanık eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek, şahsına iftira atıldığını ve makam şoförünün beyanları yüzünden hakim karşısına çıktığını söyleyerek, “Beni bir gün yemeğe davet ettiler, ben de gittim. Nejat Daş'la orada tanıştım. Kendisi beni ziyarete geldi ama benim ondan hiçbir talebim olmadı. Ben Dolmabahçe'deki bombalı saldırıda bir gözümü kaybettim, vücuduma şarapnel parçaları isabet etti. Bu sebepten dolayı bana 250 bin TL yatırıldı. Hesap incelemelerimde başka böyle bir para girişi olmadı. Polis memuru İbrahim Halil Akgün'ün ifadeleri yüzünden buradayım. Kendisinin konuşma kayıtları incelendiğinde benim adım hiç geçmemiştir. Nejat Daş'la görüşme gerçekleştirdiğim konusundaki beyanlarla uzaktan yakından bir alakam yoktur. Diğer makam şoförüm, ifadesinde beni Nejat Daş'la hiç görmediğini zaten söyledi. Şahsıma iftira atılıyor, benim makamımı benden habersiz kullandılar. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Necmettin Yüksek hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

“Müdürüm resmi araçla Nejat Daş'ı istediği yere götürebileceğimi söyledi”

Eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in makam şoförlüğünü yapan polis memuru İbrahim Halil Akgün ise, suçsuz olduğunu ve kendisine verilen emirleri yerine getirmekten başka bir şey yapmadığını beyan ederek, “Nejat Daş'ı ilk kez Zorlu AVM'de Necmettin müdürü götürdüğümde gördüm. Sonrasında Daş, Necmettin müdürü ziyarete geldi. 2020 yılındaki sokağa çıkma yasaklarında Nejat Daş izin kağıdı ayarlamamızı istedi, ben de müdürüme ilettim. Müdürüm izin kağıdı ayarlayamayacağını fakat resmi araçla götürebileceğimi söyledi. Bu araçla gideceği yerlere götürdüm. Benim herhangi bir para taşıma durumum söz konusu olmadı. Sadece bana verilen emirleri yerine getirdim” dedi.

Savunma yapmayan diğer sanıkların da dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Engin Yağcı