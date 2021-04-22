Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında göndere çekilecek

Polatlı Belediyesi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan 'İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda' adlı etkinlik kapsamında Cumhuriyetin ilanının 100'üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde göndere çekilecek Türk Bayrağı Ankara'ya gitmek üzere Bozüyük'ten yola çıktı. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Koordinatörü Kadim Koç'a Türk Bayrağı'nı devir eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcığlu, "Anıtkabirden alınan Türk Bayrağımızı Milli Mücadelenin verildiği topraklarda ağırlamaktan onur duyuyoruz, Allah bize bir daha öyle bir mücadele vermeyi göstermesin fakat gerekirse bizler de tıpkı atalarımız gibi o mücadeleyi vermeye hazırız" dedi ve emaneti öperek teslim etti.

Fatma Savaş İnal

