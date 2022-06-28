Cüneyt Arkın'ın isteğini minikler gerçekleştirdi

Eskişehirli olduğunu çıktığı televizyon programlarında da dile getiren usta sanatçı Cüneyt Arkın, bu sabah hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eskişehir'de kendisinin adının verildiği parka giderek eşinin sevdiği papatyaları ekeceğini söyleyen usta sanatçının ömrü, bu isteğini gerçekleştirmeye yetmedi. Bunun üzerine Odunpazarı Bölgesi'nde bulunan park, kreşte eğitim gören 5-6 yaş grubu çocuklar tarafından papatyalarla donatıldı. Belediye görevlileri ve 5-6 yaş grubundaki çocukla birlikte papatya ekilen Cüneyt Arkın Parkı, usta oyuncunun anısına hazırlandı.

“Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir abimiz”

Öte yandan Cüneyt Arkın'ın çıktığı televizyon programlarında memleketi olarak belirttiği Karaçay Mahallesi'nde de derin bir hüzün oluştu. Acı kayıp hakkında konuşan Karaçay Mahallesi Muhtarı Metin Erul, şu ifadeleri kullandı:

“Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağ olsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın'ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Köyümüzün evladı sayılır kendisi. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. Babası veya kendisi doktor olup İstanbul'a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış bir abimiz. Çocuklarımız filmleriyle geçti. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin.”

Ali Furkan Çetiner - Hüseyin Samet Öksüz

