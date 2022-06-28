Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan hayranları hastaneye koştu

Ünlü sinema oyuncusu, Yeşilçam'ın jönlerinden Cüneyt Arkın'ın 85 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından, haberi alan hayranları Beşiktaş'taki özel hastanenin bahçesine geldi. Arkın'ın ailesini görmeyi ve başsağlığı dilemeyi isteyen hayranları hastane önünde saatlerce bekledi. Bağcılar'dan Beşiktaş'a gelen 76 yaşındaki kadının ayakta durmakta dahi güçlük çektiği görülürken, Ümraniye'den gelen başka bir hayranı ise gözyaşlarına hakim olamadı.

“Tarlada olsak da onun filmi başlayacak diye eve gelirdik”

Hayranı olduğu Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alır almaz hastaneye koşan 76 yaşındaki Dilber Avcı, “Ben Cüneyt Arkın'ı görmeye geldim. Onu göremem de onlardan bir kişiyi görürüm diye gelmiştim. Çok severdim. Başsağlığı dilemek için geldim. Ölüm haberini duyunca çok üzüldüm, çok zoruma gitti. Öğleden sonra geldim. Buraya Bağcılar'dan geldim. 76 yaşındayım. Filmlerini severdik. Tarlada olsak da gelirdik, onun filmleri başlayacak diye” dedi.

“Küçüklüğümden beri hep filmlerini seyrederim”

Küçüklüğünden beri Arkın'ın filmlerini izlediğini söyleyen Ahmet Ocak, "Kağıthane'den geliyorum. Cüneyt Arkın'ın hayranıyım. Küçüklüğümden beri hep filmlerini seyrederim. Ölüm haberini alınca üzüldüm. Başsağlığı dilemek için, oğlunu ve hanımını görmek için geldim ama onlar da gitmiş. Ben öğleden beri buradayım. Oğlu Murat gelene kadar bekleyeceğim. ‘Baskın' filmini çok severdim” şeklinde konuştu.

“Cüneyt Arkın'ı babam gibi severdim”

Cüneyt Arkın'ı babası gibi sevdiğini ifade eden Cemile Şahin isimli hayranı ise, “Kendisini çocukluğumuzdan beri izliyoruz, gerçekten çok üzüldük. Ailesine başsağlığı diliyorum. Saat 12'den beri buradayım. Buraya geldim ve ailesini kucakladım. Babam gibi severdim. Çok büyük, felaket hayranıydım. Burada 9'a kadar, oğluna sarılana kadar bekleyeceğim” diye konuştu.,

Gülşah Kahveci - Yunus Emre Şeker