Cüneyt Çakır tarihe geçti

Çakır, bu karşılaşma ile Avrupa Şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu.
EURO 2012 ve EURO 2016'dan sonra 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alma başarısı gösteren Cüneyt Çakır, 3 turnuvada toplam 9 maçta düdük çaldı. EURO 2020 ile üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Çakır, kariyerinde 56'sı A Milli maç olmak üzere 15 yıllık dönemde toplamda 200'e yakın uluslararası müsabaka yönetti.
Cüneyt Çakır ayrıca EURO 2012'deki İspanya-İtalya final ve EURO 2020'deki İngiltere-İskoçya grup maçının da dördüncü hakemi olarak görev yaptı.
44 yaşındaki hakemin Avrupa Şampiyonları'nda yönettiği maçlar şöyle:
EURO 2020:
Macaristan-Portekiz (Grup maçı)
Ukrayna-Avusturya (Grup maçı)
Hırvatistan-İspanya (Son 16 maçı)
EURO 2016:
Portekiz-İzlanda (Grup maçı)
Belçika-İrlanda C. (Grup maçı)
İtalya-İspanya (Son 16 maçı)
EURO 2012:
Ukrayna-İsveç (Grup maçı)
İtalya-İrlanda C. (Grup maçı)
Portekiz-İspanya (Yarı final)