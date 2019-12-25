Cüneyt Çakır'a 17. haftada görev yok

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ve aynı maçta VAR'da yer alan Mete Kalkavan'a bu hafta görev verilmedi.
Ligin 17. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
27 Aralık Cuma
20.30 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi
15.00 Ankaragücü - Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar
14.00 DG Sivasspor - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor - İH Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler