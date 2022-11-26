Çüreyen kolu doku nakli ile kurtarıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde 26 Ekim 2021 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucu kemik kırığı ve kas-tendon zedelenmesi teşhisi konulan Avni Kuru, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede sol kolunun enfeksiyon kaptığını iddia eden Kuru'nun etindeki çürüme nedeniyle kolunda kemikler gözükecek hale gelmeye başladı.Çürümenin doktorların geç müdahalesi ve ilgisizliğinden kaynaklandığını iddia eden Kuru'nun ailesi olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Tekrardan ameliyata alınarak çürüyen etleri alınan Kuru'ya ailesi tarafından İstanbul'daki bir hastaneye götürülerek burada doku nakli yapıldı. Doku nakliyle kolundaki çürüme sona erdirilen ve kolu kesilmekten kurtarılan Kuru, hastanedeki uzun süren tedavisinin ardından tekrardan Rize'ye getirildi. Rize'nin Pazar ilçesindeki evinde kalan Avni Kuru bir süre sonra tekrardan kolunun iltihap kapabileceği süphesi ile hastaneye başvurdu ve oluşabilecek bir olumsuzluğa karşı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alındı.

"17 kez ameliyat ettiler"

Plastik Cerrahi Servisine gittiğinde de hastalığına bir çözüm bulamadığını sözlerine ekleyen Kuru “Beni 17 kez ameliyat ettiler. Kolumda ameliyatların sonunda hala daha kemiğim görünüyordu. Yara kapanmadı. Ortopedi doktoru plastik cerrahine gitmem için beni zorluyor. Gidiyorum, asistan bakıp fotoğraf çekiyor ama doktor hiç bakmıyor. Kemiğimin görünen yeri gün geçtikçe açılıyordu. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Orada da ameliyat ettiler. Karnımdan alınan doku ile kolumun görünen yerine diktiler. Kolum çürümek üzereyken ve kesilecekken İstanbul'daki tedavi sonrası kurtuldu ancak eski işlevini artık göremiyor. Olayla ilgili davamız halen devam ediyor" şeklinde konuştu.



Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir



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