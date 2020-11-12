İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı

Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı

Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı - Tıkla İzle

TEM Otoyolu Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya yüklenerek metrelerce yüksekliğe ulaşan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan çuvalları üst üste yükleyerek trafikte seyreden araç sürücüsünün araçları sollayıp sürekli şerit değiştirerek yoluna devam etmesi ise pes dedirtti. Öte yandan, çuvallarla yüklü kamyonetin trafikte seyrettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.