CZN Burak'ın ‘imar kirliliğine neden olma' davası düşürüldü

CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen İşletmeci Muhammet Burak Özdemir'in, bir restoranının kış bahçesi bölgesinin imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Muhammet Burak Özdemir ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanık İsmail Özdemir'i ise avukatı temsil etti. Ayrıca, sanık Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti.

Mahkeme, davanın 2018 yılında karara bağlandığını ve kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu belirtti. Mahkeme ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkanlığına ve Boğaziçi İmar Müdürlüğüne yazılan yazılara cevap geldiğini, davaya konu bölgenin Boğaziçi öngörünüm bölgesi dışında kaldığını aktardı.

"Eski haline getirildi diye biliyorum''

Duruşmada savunma yapan sanık Muhammet Burak Özdemir, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirterek, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirilip eski haline getirildi diye biliyorum. Zira ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orasıyla diğer sanık sanık İsmail Bey ilgilendiğinden kendisinden son durumun bilgisini bu şekilde almıştım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları mahkemede, bozma ilamına uyulmasını, işlemin suç teşkil etmemekle birlikte eski haline getirildiğini, ayrıca yerin Boğaziçi alanında kalmadığının gelen cevaplarda belli olduğunu, dolayısıyla müvekkilinin beraatını ve aykırılık da giderildiğinden davanın düşmesini istediklerini söyledi.

Sema Demir - Melike İnal



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