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D-100 karayolunda bayram yoğunluğu

D-100 karayolunda bayram yoğunluğu
D-100 karayolunda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşunca, D-100 karayolunu tercih etmeye başladı. D-100 Karayolu Kaynaşlı kesiminde de bayram trafiği oluştu.

D-100 karayolunda bayram yoğunluğu - Tıkla İzle

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olunca memleketlerine gidemeyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nda memleket yolculuğuna başladı. Yola çıkan sürücüler, özellikle Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

TEM otoyolunu kullanan sürücüler nedeniyle yoğunluk artınca, trafikten sıkılan sürücüler Kaynaşlı gişelerden çıkarak rotasını D-100 Karayoluna çevirdi. D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde akıcı yoğunluk oluşurken, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri de ilçe geçişinde herhangi bir sıkıntı olmaması için kontrol noktalarındaki personel sayısını iki katına çıkarttı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

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