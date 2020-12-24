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D-100 Karayolunda bir garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

D-100 Karayolunda bir garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor
D-100 Karayolunda bir garip merdiven görenleri şaşkına çeviriyor

İstanbul’un ulaşımının ana damarlardan biri olan D-100 karayolundaki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü. Karayolunun ortasındaki refüje inmesiyle şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

Kadıköy'de araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 karayolu üzerinde bulunan Göztepe köprüsündeki ilginç merdiven görenleri hayrete düşürdü.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan merdivenin hangi amaçla ve ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Köprünün ortasına yapılan yaya merdiveninin D-100 karayolunun orta refüjüne inmesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Merdiveni ilk defa gören vatandaşlar D-100 karayoluna inerek minibüslere bineceğini zannederken, Göztepe Köprüsünde kapısı bulunan merdivenin kapısında “ Şantiye sahasına girmek tehlikeli ve yasaktır “ yazısı ise dikkat çekti.

Merdivenin kapısında yazılan yazı sonrası akıllara Kurbağalı dere projesini getirse de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin aylar önce tamamlandığı duyurulmuştu. Tamamlanan proje sonrası ortaya traji komik bir merdivenin unutulması pes dedirtti. Öte yandan şaşırtan merdiven havadan görüntülendi.

Aykut Zor - Metin Başar
 

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