D-100 karayolunda çökme

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 karayolu üzerinde bir alanda çökme oluştu. Gece 03.30 sıralarında Samsun yönünde seyir eden bir sürücünün trafik ekiplerine durumu bildirmesi üzerine çökmenin yaşandığı alana çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yola uyarı levhaları asarken kısa süreli emniyet şeridinden sağlanan İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım da ilçe merkezi üzerinden sağlandı. Her gün binlerce aracın kullandığı D-100 karayolunda korona virüs dolayısıyla trafik akışının az olması olası bir facianın önüne geçti.

İlçe Trafik ekipleri çökmenin yaşandığı yerde önlem alırken, Karayolları ekipleri ise çalışmalara başladı.

Hilmi Çelikel

