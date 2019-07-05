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D-100 Karayolu'nda feci makas kazası kamerada

D-100 Karayolu'nda feci makas kazası kamerada
D-100 Karayolu'nda feci makas kazası kamerada

D-100 karayolu Tuzla mevki'inde takla atarak bariyerlerde asılı kalan aracın yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün iki otomobilin arasından makas attıktan sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptığı ardından bariyerlerde asılı kaldığı görülüyor.

Feci kaza, D-100 karayolu Tuzla mevki'inde 29 Haziran günü saat 19.30 sıralarında meydana gelmişti. Fatih Duran kullandığı 41 UZ 820 plakalı aracının hakimiyetini kaybetmiş, otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarparak adeta şaha kalkmıştı. Bariyerlerde asılı kalan otomobilin şoförü Duran ambulansla hastaneye gönderilirken, yolcu bölümünde buluna Akın Irmak araç içinde sıkışmış, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmıştı. Kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücü iki aracın arasından makas atıyor. Ardından önce yol kenarındaki bariyerlere çarpıyor. Daha sonra otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarpıp asılı kalıyor.  

Halit Arslan
 

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