D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Sakarya-Kocaeli D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. kontrolündeki 54 AES 062 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen H.B. idaresindeki 54 VD 388 plakalı Skoda marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Otomobil yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabilirken, hafif ticari araç ise su kanalında durdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan K.G., M.A., M.S.A. ve F.K. isimli 4 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek

