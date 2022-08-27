D-100 karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 34 UU 6121 Plakalı kamyonet ile plakası tespit edilemeyen 2 tırın karıştığı trafik Kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Samsun istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu

