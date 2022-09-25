D-100'de 3 otomobil kazaya karıştı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden 34 HL 4952 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü ise aracın hızını düşürdü. Bu sırada arkadan hızla gelen 41 AJV 145 plakalı Fiat marka otomobil, önündeki araçları fark etmeyerek, BMW marka otomobile çarptı.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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