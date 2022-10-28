D-100'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Ercan A. idaresindeki 06 BVM 057 plakalı Mercedes marka rulo sac yüklü tırın ani fren yapmasıyla birlikte Emirhan A. yönetimindeki 34 FTK 308 plakalı tır, Şevval T. idaresindeki 34 ANZ 061 plakalı BMW marka otomobil, Yücel K. yönetimindeki 41 YV 542 plakalı Opel marka otomobil ve Kenan B. idaresindeki 34 KM 7177 plakalı Peugeot marka otomobil birbirine girdi.

Kazanın şiddetiyle Ercan A. idaresindeki 06 BVM 057 plakalı tırın taşıdığı tonlarca ağırlıktaki rulo saclar yola düşerken, Şevval T., Emel T. ile Yücel K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza sonrasında D-100 İstanbul istikameti üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu - Hakan Öztürk - Mert Gürenç

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